Лимитированный «Подорожник» с маяком выпустят к 150-летию Университета Макарова

Университет Макарова - один из ведущих отраслевых вузов страны. Фото: Комтранса Петербурга

В продажу поступит лимитированная серия транспортных карт «Подорожник». Она посвящена 150-летию Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Всего изготовили 25 тысяч экземпляров.

- Это уже третий выпуск тематического «Подорожника», приуроченный к важным датам в судоходстве Северо-Запада. Традиционно летом тысячи туристов приезжают в город, чтобы увидеть его с воды и познакомиться с морским наследием, - сообщили в пресс-службе городского Комтранса.

Продажа начнется утром 19 мая. Карты можно будет купить во всех кассах метрополитена, а также в точках реализации проездных билетов «Организатора перевозок». Стоимость одной карты - 90 рублей.

Университет Макарова - один из ведущих отраслевых вузов страны. Он готовит судоводителей, судомехаников, электромехаников, логистов, IT-специалистов и экономистов для морского и речного транспорта. История вуза тесно связана с развитием судоходства в России. Полтора века он вносит вклад в подготовку кадров и укрепление статуса Петербурга как морской столицы.