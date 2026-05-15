Петербург и Ленобласть стали первыми по доле однушек в новостройках

Петербург и Ленобласть стали первыми по доле однокомнатных квартир в новостройках. Аналитики компании «Дом.РФ» сообщили, что в Ленобласти за последний год доля однокомнатных квартир в новостройках увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 73 процентов. Похожие высокие показатели отмечены в Санкт-Петербурге (72 процента), Краснодарском крае (68 процентов) и Башкортостане (61 процент).

- В то же время в Москве этот показатель снизился на 14 процентных пунктов и составил 39 процентов. В целом по России доля однокомнатных квартир в новых проектах увеличилась до 58 процентов, что на 1 процентный пункт больше, чем в прошлом году, - рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Как отметили в «Дом.РФ», что разделение квартир на более мелкие площади помогает застройщикам оптимизировать экономику проектов. Однако часть потребностей семейных покупателей остается неудовлетворенной, несмотря на видимое увеличение предложения жилья на рынке.