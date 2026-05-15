Экс-начальника отдела полиции Петербурга отправили в колонию за взятки

Петроградский районный суд вынес приговор Мураду Канчиеву и Сергею Кудрявцеву. Их признали виновными в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

- Суд приговорил Канчиева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 20 млн рублей. Он лишен звания полковника полиции и на пять лет потерял право работать в правоохранительных органах. Кудрявцев получил два с половиной года колонии и такой же штраф. Его взяли под стражу в зале суда, - поясняется в сообщении.

История началась с обысков в мае 2025 года у совладельца сети кафе. Поводом стал вывоз мусора: деньги якобы поступали не на счет юрлица, а лично заместителю директора управляющей компании. Владелец испугался, что уголовное дело заведут и на него. Он попросил помощи у Кудрявцева. Тот решил выступить посредником в передаче взятки и обратился к своему знакомому - начальнику 43-го отдела полиции полковнику Мураду Канчиеву.

Канчиев связался с некими людьми, которые могли повлиять на решение вопроса. Те оценили услугу в 10 млн рублей. Кудрявцев получил от бизнесмена 5 млн рублей и передал их Канчиеву. Деньги ушли дальше. Но вскоре сумма выросла. Попов должен был отдать еще семь миллионов. Кудрявцев взял себе полтора, Канчиев - полтора. До нужных людей дошло только два. Потом цена подскочила до 17 млн рублей.

Хозяин кафе не выдержал и обратился в ФСБ. Кудрявцева задержали при получении 7 млн рублей. Канчиева взяли позже.