Декоративные торшеры установят у фонтана в Алексеевском саду в центре Петербурга. Старые фонари, установленные в 2009 году, заменят на 33 современных светодиодных светильника. Количество осветительных приборов увеличится более чем вдвое. Особое внимание уделят функциональным зонам: на двух спортивных площадках установят мощные прожекторы, чтобы жители могли заниматься спортом вечером. Мягкое и равномерное освещение получат детская площадка и зоны отдыха, включая территорию у фонтана.

- Для сохранения эстетики парка 1,5 км кабельных линий проложат под землей. Благодаря использованию отечественного светодиодного оборудования потребление электроэнергии сократится на 40 процентов, - рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Все работы выполняются с максимальной осторожностью, чтобы не повредить 150-летние деревья. Завершение проекта запланировано на сентябрь 2026 года.

Также в Адмиралтейском районе продолжаются работы по развитию системы наружного освещения. В этом году начнутся работы по реконструкции освещения в Юсуповском саду и строительству новых фонарей в саду Валентина Пикуля.