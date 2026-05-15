Беглецом оказался 16-летний студент местного техникума. Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Тихвинском районе сотрудники ДПС задержали 16-летнего студента, который устроил ночную погоню на отцовском автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Полицейские попытались остановить Daewoo Nexia для проверки документов в деревне Горка. Водитель проигнорировал требование, резко увеличил скорость и поехал дальше. Автоинспекторы включили проблесковые маячки и сирену, началось преследование.

Видео: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Подросток на машине отца пытается скрыться от полиции в Ленобласти

Нарушитель не реагировал на призывы остановиться через громкоговоритель, мчался на высокой скорости и создавал угрозу для окружающих. Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие. Сначала прозвучали два предупредительных выстрела в воздух, затем несколько прицельных - по колесам иномарки.

Машина с пробитыми покрышками остановилась в деревне Кривой Наволок. Водитель выскочил и попытался убежать, но полицейские быстро его настигли. Беглецом оказался 16-летний студент местного техникума. Прав у него нет. Подросток признался, что взял отцовскую машину без разрешения, чтобы покататься с приятелем.

Юного гонщика доставили в отдел полиции и вызвали его родителей. На него составили три административных протокола. Машину отправили на спецстоянку. Также решается вопрос о наказании родителей за ненадлежащее воспитание сына.