НовостиОбщество15 мая 2026 12:31

Юрист Леонова: Выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре

Юлия СТАЛИНА
Юрист напомнила, что отпускные рассчитываются на основе среднего дневного заработка за последние 12 месяцев.

Россиянам в 2026 году выгоднее всего планировать отпуск на июль и октябрь. Об этом NEWS.ru рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

По словам эксперта, именно в эти месяцы будет максимальное количество рабочих дней по 23, что напрямую влияет на итоговый размер выплат.

- Работнику лучше всего планировать отпуск на те месяцы, в которых больше рабочих дней. Например, в 2026 году самыми выгодными месяцами для получения отпускных являются июль и октябрь, - пояснила Леонова.

Эксперт уточнила, что в месяцах с небольшим количеством рабочих дней стоимость одного рабочего дня оказывается выше. Поэтому в такие периоды сотрудникам чаще выгоднее работать, а не уходить в отпуск.

- В те месяцы, где стоимость рабочего дня выше, выгоднее получать обычную зарплату, а не отпускные, которые рассчитываются исходя из среднегодового дохода. Самыми невыгодными месяцами для отпуска являются январь и май, - отметила специалист.

По словам Леоновой, большое количество праздничных дней в январе и мае снижает число рабочих дней, а значит делает отпуск менее выгодным с финансовой точки зрения.