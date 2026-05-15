Новая поликлиника на 588 мест откроется на Юнтоловском проспекте в сентябре

На Юнтоловском проспекте в Приморском районе Петербурга начала работу новая поликлиника для детей и взрослых. Учреждение рассчитано на пять этажей и сможет принимать 588 человек за смену: 420 взрослых и 168 детей. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Улучшение амбулаторного здравоохранения - один из приоритетов развития Петербурга. В активно развивающихся районах города строятся новые поликлиники и модернизируются старые, - отметил губернатор Александр Беглов.

Новая поликлиника в Юнтолово оснащена современным оборудованием и станет важным медицинским центром для жителей района. В здании созданы комфортные условия для пациентов, включая отдельные входные группы и зоны ожидания для взрослых и детей.

В поликлинике будут работать отделения терапии, профилактики, диагностики и неотложной помощи, дневной стационар, кабинеты участковых врачей и специалистов узкого профиля. Учреждению присвоены номера: поликлиническое отделение №135 и детское поликлиническое отделение №136 городской поликлиники №49.

Поликлиника начнет свою работу в сентябре. Ожидается, что она будет обслуживать жителей активно развивающихся кварталов микрорайона Юнтолово.