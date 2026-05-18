Экс-генералы полиции Петербурга обжалуют приговоры за взятки на 64,6 млн рублей

Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляций бывших высокопоставленных сотрудников главка МВД Петербурга. Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов получили сроки от 10,5 до 12 лет колонии строгого режима и лишились генеральских погон. Все трое утверждают, что их оговорили, и требуют оправдания.

По версии обвинения, с 2013 по 2019 год начальник городского управления МВД Умнов, его зам Абакумов, глава УГИБДД Семенов и их подчиненные получали откаты от бизнесменов. Коммерсанты арендовали площади в МРЭО, где проводили платные техосмотры и сверку номеров машин. Деньги переводили на счёт некоего фонда под видом благотворительных взносов. На деле это была плата за продление договоров аренды. Общая сумма, по данным следствия, составила 64,6 млн рублей.

Хамовнический суд Москвы в августе прошлого года признал фигурантов виновными. Умнов получил 12 лет, Абакумов и Семенов - меньшие сроки. Все трое лишены генеральских званий.

- В апелляционной инстанции защита настаивает на невиновности. Экс-генералы заявили, что фонд работал с 2009 года на законных основаниях и аккумулировал более 800 млн рублей. Все эти деньги, по их словам, ушли на нужды самой полиции, - пишет «Коммерсант».

Умнов признал, что подписывал документы фонда, но не вникал в их суть. Адвокаты также указали, что ни один свидетель прямо не подтвердил факт передачи денег лично подсудимым. Предприниматели, признанные взяткодателями, якобы узнали о том, что их взносы расценили как взятки, только в кабинете следователя.

Суд в первый день заседаний отклонил несколько ходатайств защиты, в том числе просьбу назначить психолого-психиатрическую экспертизу одному из свидетелей обвинения. Рассмотрение жалоб продолжится.