В Ленобласти мужчина инсценировал кражу экскаватора ради страховки

Техника стоила 8,5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти владелец экскаватора инсценировал кражу техники, чтобы получить страховку в 8,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

В полицию Всеволожского района обратился 43-летний житель Великого Новгорода. Мужчина заявил о краже экскаватора-погрузчика с территории промзоны в поселке Бугры. Техника принадлежала ему по договору лизинга и стоила почти 8,5 млн рублей.

Полицейские сначала возбудили уголовное дело о краже. Но оперативники угрозыска усомнились в версии заявителя. В ходе расследования выяснилось, что никакой кражи не было - владелец техники вместе со своим 44-летним знакомым инсценировал похищение. Целью был не ущерб, а нажива: мужчины хотели получить страховую выплату.

- Экскаватор нашли в деревне Мистолово Всеволожского района. Техника уже работала - ее сдали в аренду, и она использовалась в производственных процессах, - уточнили в полиции.

Теперь вместо кражи фигурантам вменяют мошенничество в сфере страхования. Возбуждено уголовное дело по тяжкой статье. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.