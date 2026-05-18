Губернатор Петербурга поздравил «Зенит» с 11-й победой в чемпионате России

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил игроков, тренеров, руководство клуба и всех болельщиков с 11-й победой «Зенита» в чемпионате России.

Петербургский футбольный клуб стал чемпионом России в 11-й раз, установив национальный рекорд. В воскресенье в Ростове-на-Дону «сине-бело-голубые» обыграли местный клуб со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев на 14-й минуте. На 73-й минуте защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков получил красную карточку и покинул поле. «Зенит» набрал 68 очков и завершил сезон на первом месте.

- Чемпионский кубок возвращается в Петербург. «Зенит» оправдал ожидания своих преданных поклонников, проявил выдержку, силу духа, упорство и волю к победе. Команда сражалась до конца, преодолела неблагоприятные обстоятельства и сумела серьезно прибавить в последних турах, - отметил губернатор.

Глава города напомнил, что завершившийся чемпионат стартовал в год 100-летия клуба. Теперь у Петербурга больше всего побед в футбольном чемпионате России. По словам Беглова, благодаря «Зениту» город отныне по праву называется футбольной столицей страны.