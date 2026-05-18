Новый сквер разобьют вместо торговых павильонов на 1-й Советской улице

Сквер начали благоустраивать на 1-й Советской улице. Раньше здесь стояли коммерческие павильоны общей площадью 651 квадратный метр, а после их сноса землю заняли стихийные парковки.

Торговые объекты убрали после того, как закончились сроки договоров. Предприниматели не захотели освобождать участок добровольно, поэтому Комитету по контролю за имуществом пришлось проводить специальные мероприятия. В итоге территорию вернули городу.

- Жители сами предложили сделать здесь зеленую зону. Их идею поддержали, и участок включили в перечень городских насаждений общего пользования, - рассказали в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день строители уже выбрали грунт, установили бортовой камень, уложили рулонный газон и разбили цветники из многолетних и летних растений. Посадить деревья и кустарники не получилось - рядом находится метро, а в охранной зоне в 50 метров это запрещено. Поэтому вместо крупных насаждений высадили более 700 многолетних цветов.