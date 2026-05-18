НовостиПроисшествия18 мая 2026 8:24

Колл-центр мошенников в Петербурге проводил по 9 тысяч звонков в день

Работу узла связи обеспечивали парни 17 и 18 лет
Регина МАРИНЕЦ
Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Следственного комитета ликвидировали в Петербурге узел связи украинских колл-центров. Через него ежедневно проходило 9 тысяч звонков аферистов. В работе участвовали двое молодых людей - 17 и 18 лет.

В феврале 2026 года фигуранты в составе организованной группы под руководством кураторов из мессенджера администрировали абонентские терминалы. Молодые люди получали технику через курьерские доставки от других участников преступной группы, затем они размещали ее в арендованных квартирах в Петербурге и Ленинградской области. Для конспирации жилье меняли каждую неделю.

- После блокировки оборудования удалось прекратить 9 тысяч ежедневных звонков от мошеннических кол-центров. За свою работу молодые люди получали по 85 тысяч рублей. При обысках у них изъяли технику, с помощью которой они совершали преступления, - сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Фигурантов взяли под стражу по решению суда. Им предъявили обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Расследование продолжается.