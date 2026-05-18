НовостиПроисшествия18 мая 2026 9:56

Подростку предъявили обвинение за нападение с ножом на школьника в Петербурге

Нападавший решил, что его оппонент умер, и сбежал
Регина МАРИНЕЦ
Всего медики насчитали 23 ножевых ранения.

Следователи Выборгского района предъявили обвинение 17-летнему молодому человеку, который жестоко изрезал 15-летнего школьника. Его обвиняют в покушении на убийство.

Конфликт между фигурантом и 15-летним школьником разгорелся на фуд-корте в ТЦ на Выборгском шоссе. Причины конфликта пока неизвестны, но оба мальчика раньше друг друга не знали. Переместившись на парковку, юноши продолжили перепалку, пока старший не достал нож. Разъяренный парень стал беспорядочно резать им младшего – по рукам, ногам и туловищу. Всего медики насчитали 23 ранения.

- Свой умысел на убийство обвиняемый не довел до конца. Он ошибочно решил, что от его действий наступит смерть, и покинул место преступления, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Потерпевшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь. Вооруженного подростка задержали по горячим следам. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.