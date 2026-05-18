Для многодетных семей Петербурга смягчат условия для получения пособия

В Петербурге смягчат условия выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям. Законопроект уже поддержал бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания, а в среду документ рассмотрят на пленарном заседании.

Инициатива позволяет назначать пособие в размере половины от детского прожиточного минимума, даже если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум. Главное условие - превышение должно составлять не более десяти процентов.

- Раньше многодетные полностью теряли право на выплаты, если их доход оказывался выше даже на пару тысяч рублей. Для семейного бюджета это серьезный удар. На пособие покупают продукты, одежду, школьные принадлежности и лекарства, - пишет 78.ru.

Теперь семьи, в которых растут трое и более детей до 17 лет, смогут получать помощь еще один год, даже если их доход немного превышает установленную планку. Это развитие президентской инициативы на региональном уровне.