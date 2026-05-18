Жителей Ленобласти попросили не гулять ночью в лесах у границы до октября

В пяти районах Ленинградской области с мая по октябрь усилят контроль за соблюдением пограничного режима. Местных жителей попросили воздержаться от прогулок в лесах рядом с границей в темное время суток.

- Профилактические мероприятия проведет пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, - сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района. Они затронут не только Выборгский, но Ломоносовский, Сланцевский, Кингисеппский, Приозерский районы, а также Сосновый Бор.

Жителям и гостям приграничных населенных пунктов напомнили, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также пропуска или разрешения для законного пребывания в пограничной зоне. Без них находиться там нельзя.

