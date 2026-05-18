Почти 5 тысяч фасадов домов отмоют в Петербурге ко Дню города

Почти 5 тысяч фасадов домов отмоют в Северной столице ко Дню города. В рамках подготовки к празднованию 323-летия Петербурга городские власти запланировали масштабную уборку фасадов. До 22 мая ответственные за здания организации должны вымыть их и удалить граффити и другие несанкционированные надписи. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

- Для контроля за выполнением работ будет использоваться онлайн-система. В неё ответственные загружают фотографии «до» и «после» уборки. Специалисты ГАТИ проведут выборочную проверку почти 5 тысяч зданий, - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, все фасады включены в маршрут нейросетевых комплексов «Городовой». Эти системы автоматически обнаруживают посторонние надписи. Как уточнили в пресс-службе, такие меры помогут создать достойный облик города к празднику 27 мая - Дню основания Санкт-Петербурга.