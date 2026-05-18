Десятки сотрудников остались без работы из-за закрытия хлебозавода в Карелии

Крупный хлебозавод закрылся в Олонецком районе Карелии 15 мая, оставив всех своих сотрудников без работы. Об этом сообщил портал «Карелинформ».

- Руководство собрало сотрудников, объявило о закрытии и попросило их уволиться по собственному желанию, а не по сокращению. Работники возмутились и начали искать консультации у юристов по трудовым спорам, - пишет издание.

В соцсетях ситуация вызвала бурное обсуждение. Одни связывают закрытие со сменой ассортимента и падением производства в последние годы. Другие напоминают, что качество местного хлеба давно вызывало нарекания.

Акции завода выкупила компания «Олония». Новый собственник убрал традиционный олонецкий хлеб, завез свою продукцию, затем добавил кондитерские изделия, а после начал увольнять людей. Завод проработал в таком режиме около трех лет и наконец закрылся.