НовостиПроисшествия18 мая 2026 13:11

23 удара ножом: 17-летний студент напал на 15-летнего подростка с ножом в ТЦ Петербурга

Маргарита СУРИНА
Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

17-летний юноша напал на 15-летнего подростка с ножом в кафе Петербурга. Инцидент произошел в Выборгском районе около одного из заведений общепита 16 мая, когда между двумя группами подростков возник конфликт. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- По данным правоохранительных органов, 17-летний учащийся колледжа нанес ножевые ранения своему 15-летнему оппоненту. Пострадавший подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии, - рассказал телеканал.

Возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента, чтобы установить причины конфликта и принять необходимые меры.

Напомним, ранее стало известно, что подростку предъявили обвинение за нападение с ножом на школьника в Петербурге. Разъяренный юноша напал на мальчика и стал беспорядочно резать его по рукам, ногам и туловищу. Всего медики насчитали 23 ранения.