Юных петербуржцев будут судить за поджог светофора на ОЖД по заказу куратора

Желание быстро заработать привело юного петербуржца и его подругу на скамью подсудимых. За символическую плату от анонимного куратора они устроили поджог на железной дороге, даже не задумываясь, что это тянет на терроризм.

В Петербурге перед судом предстанут 17-летний подросток и 21-летняя девушка, поджегшие железнодорожное оборудование за денежное вознаграждение. Как сообщили в Западном МСУТ СК России, в октябре 2025 года на перегоне Среднерогатская – Купчинская они подожгли батарейный шкаф светофора, сняли это на телефон и отправили запись куратору, за что получили денежный перевод.

В Следственном комитете напомнили:

– Преступления против транспортной инфраструктуры влекут тяжелые последствия и строго наказываются, даже если виновник – несовершеннолетний.

Обоих задержали и заключили под стражу. Дело квалифицировано по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Материалы направлены в суд.