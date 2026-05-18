Экослужбы собрали более 71 тонн опасных отходов в Петербурге за неделю

За неделю с 11 по 17 мая городские аварийно-спасательные экологические службы получили 497 обращений от жителей по вопросам экологической безопасности. Сотрудники ГБУ «Экострой» осуществили 26 выездов, в том числе для оценки ртутных загрязнений. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

- Специалисты собрали 346 килограммов нефтесодержащих отходов. Суда и экипаж СПб ГКУ «Пиларн» находились в состоянии повышенной готовности и совершили 14 выездов для проверки сообщений о разливах нефти, - рассказали в пресс-службе комитета. Также на Дудергофском канале собрали 150 килограммов замазученного мусора, остальные водные объекты проверены и обработаны активной пеной.

Кроме этого, в рамках программы по сбору опасных отходов от населения специалисты приняли 71,5 тонны таких отходов. На утилизацию направлены различные виды опасных материалов, включая люминесцентные и светодиодные лампы, термометры, батарейки, бытовую химию, лекарственные препараты и автомобильные покрышки.

Экослужбы провели работы по устранению загрязнений и вывезли 27 кубических метров отходов.