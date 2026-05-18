МЧС предупредило петербуржцев об аномальной жаре 19 мая

Жара придет в Петербург днем 19 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцев предупредили об аномальной жаре 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе ожидается повышение температуры до +30 градусов тепла.

- Во вторник в Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью не исключены кратковременные дожди и грозы, в то время как днем осадков не предвидится, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Температура ночью составит от +14 до +16 °С, а днем - от +27 до +29 °С. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление останется стабильным и будет соответствовать норме - около 761 мм рт. ст.

Жителям города рекомендуется учитывать погодные условия при планировании своих дел. Будьте осторожны и следите за дальнейшими сообщениями от МЧС.