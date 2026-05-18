В Смольном наградили семью с десятью детьми орденом «Родительская слава»

В Международный день семьи в Смольном состоялось поздравили родителей, воспитывающих нескольких детей. По распоряжению президента России орденом «Родительская слава» наградили Иван и Марина Рязанцевы, вырастившие десять детей. Еще 14 многодетных семей получили почетный знак Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении.

- С 2025 года размер выплат для обладателей этих наград будет значительно увеличен. Поддержка многодетных семей остается ключевым направлением городской социальной политики, - рассказал Беглов.

За последние пять лет около 70 процентов многодетных семей города получали компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. Региональный материнский капитал в Петербурге предоставляется не только на третьего, но и на каждого последующего ребёнка. При рождении третьего и последующих детей родители могут получить до одного миллиона рублей на погашение ипотеки, а также компенсацию в размере 50 процентов стоимости обучения одного из детей в многодетной семье.