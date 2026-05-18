Петербург стал одним из лидеров главных экономических центров России

Несмотря на санкции и на общее снижение экономической активности, Петербург укрепил свои позиции как один из ведущих экономических центров России. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении к жителям города.

- За последние пять лет доля города в общероссийском экономическом объеме увеличилась на 5,6 процента и достигла 7 процентов. Вклад Петербурга в общий объём инвестиций составил более 4 процента, - отметил Александр Беглов.

Также губернатор отметил, что в городе зафиксирован самый низкий уровень бедности в стране, а средняя номинальная заработная плата превысила 121 тысячу рублей. По его словам, Петербург входит в тройку регионов России по уровню реальных доходов населения с учётом инфляции и занимает лидирующие позиции по числу самозанятых.

Кроме того, Беглов сообщил, что объем Адресной инвестиционной программы вырос почти в четыре раза и в 2025 году достигнет 230 миллиардов рублей. За последние три года уровень исполнения программы составил 99 процентов. Благодаря этому в прошлом году в городе ввели в эксплуатацию 177 объектов городской инфраструктуры, включая 105 социальных объектов.