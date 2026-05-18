Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 20:40

«В чувствах эйфории просто тыкал»: 17-летнего студента, нанесшего подростку 23 удара ножом в ТЦ Петербурга, отправили в СИЗО

17-летнего подростка отправили в СИЗО за нападением с ножом в ТЦ Петербурга
Маргарита СУРИНА
Подросток проведет в СИЗО два месяца.

Подросток проведет в СИЗО два месяца.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Подростка, ударившего ножом 15-летнего школьника в ТЦ на фудкорте отправили в СИЗО. Инцидент произошел 16 мая в кафе «Ростикс» в торговом центре в Выборгском районе. О предварительной информации, конфликт завязался на почве политических разногласий. Разозлившись, 17-летний студент колледжа выхватил нож и напал на мальчика, в общей сложности нанося ему 23 удара. К слову, на суде подросток свою вину не признал, и заявил, что ударил лишь один раз. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Дальше в чувствах эйфории просто тыкал, - пояснил юноша в суде. Кстати, просил он отправить себя под домашний арест, но суд остался непреклонен.

Свои действия он объяснил тем, что, по его мнению, на него собирались напасть, и он лишь защищался. Суд принял решение отправить молодого человека под стражу до 15 июля.

Самого же пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу. Его состояние тяжелое, но сам юноша жив.