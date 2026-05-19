Фото: соцсети Анны Нечаевой

В минувшее воскресенье «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал 11-й титул чемпиона России. Для 26-летнего полузащитника петербургского клуба Максима Глушенкова это золото стало первым в карьере, и этот день он решил навсегда связать не только с победой, но и с личным счастьем.

Возлюбленная футболиста Анна поделилась в соцсетях фотографией. На снимке она кокетливо подмигивает, слегка вытянув губы и прикрыв один глаз рукой, а на ее безымянном пальце сияет помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Так девушка сообщила подписчикам, что теперь она невеста чемпиона.

Сам матч закончился со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых». Единственный гол с пенальти забил Александр Соболев на 14-й минуте. На 73-й минуте защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков получил красную карточку и покинул поле. «Зенит» набрал 68 очков и завершил сезон на первом месте, установив национальный рекорд по числу побед в чемпионатах России. Теперь у команды их 11.