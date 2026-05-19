20 человек задержали в Петербурге за продажу доступа к банковским картам

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью провели рейд на минувшей неделе. Они искали тех, кто незаконно продает доступ к чужим счетам. Итог - 20 задержанных и возбужденные уголовные дела.

В числе задержанных оказались и 20-летние студенты, и взрослые за 50. Что их объединяет? Желание получить деньги быстро и без особых усилий. За оформленную на себя карту можно было получить несколько тысяч рублей. Никакой проверки, никакого трудоустройства - просто передал доступ и жди перевода.

- Вот только куда потом уходят такие карты, «подработчики» обычно не задумываются. А уходят они в руки мошенников, наркоторговцев и тех, кто обналичивает украденные средства. Человек, продавший доступ к своему счету, становится частью этой цепочки. Даже если сам он никого не обманывал и наркотики не распространял, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Теперь каждому из задержанных грозит штраф до 300 тысяч рублей или реальный срок до трех лет колонии. Полиция предупреждает: легкие деньги на таких схемах - это всегда риск. И часто он заканчивается не наличкой в кармане, а статьей Уголовного кодекса.