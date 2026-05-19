Первые бесплатные беговые центры откроются в России уже осенью

Фото: Виталий Белоусов

О планах развития новой спортивной инфраструктуры сообщил председатель ВФЛА Петр Фрадков на пресс-конференции 18 мая.

Первый этап охватит 22 города России, среди которых Санкт-Петербург. В федерации пояснили, что площадки появятся прежде всего там, где уже активно развивается любительский бег и существует запрос на современные пространства для тренировок.

Как отметил Петр Фрадков, сегодня легкая атлетика остается одним из самых массовых видов спорта в стране — ею занимаются более 2,1 млн человек. При этом федерация намерена изменить подход к развитию дисциплины. «Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — подчеркнул председатель.

Беговые центры станут общественными спортивными пространствами, доступными для всех желающих. Внутри комплексов оборудуют раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха. На прилегающей территории разместят беговые дорожки с прорезиненным покрытием, площадки для воркаута и зоны для городских мероприятий. Также в центрах планируется проводить открытые тренировки, мастер-классы, любительские соревнования и семейные спортивные праздники.

Проект реализуется в рамках стратегии развития легкой атлетики до 2036 года. Финансовую поддержку оказывает АНО «Евразия», которая работает на частные средства.

Строительство части объектов уже началось. По данным федерации, на создание одного центра требуется около четырех-пяти месяцев, поэтому первые площадки планируют открыть осенью 2026 года.

Первый вице-президент, член исполкома ВФЛА и амбассадор проекта Юрий Борзаковский сообщил, что после запуска первых центров будет проведен анализ посещаемости и интереса со стороны местных жителей. В случае успешной реализации география проекта может быть расширена.

Отдельным направлением станет инициатива «Бег со смыслом», которую курирует бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. В рамках проекта в разных регионах страны пройдут массовые открытые пробежки и встречи для любителей бега.