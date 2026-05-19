Спрос на деловые поездки в Петербург на ПМЭФ упал в два раза

Количество деловых поездок на Петербургский международный экономический форум сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса по организации командировок.

Представители бизнеса стали оформлять в два раза меньше заказов. При этом сами командировки стали немного длиннее, в среднем гости проводят в городе 3,2 дня вместо прежних 3,1 дня.

- Предприятия стали строже подходить к формированию делегаций. Компании отправляют на форум только ключевых сотрудников, поэтому общее число поездок снизилось, - пишет издание.

Средняя стоимость авиабилета в одну сторону упала более чем в два раза и составила 14 тысяч рублей против 29,7 тысячи рублей в прошлом году. Цена билета на поезд осталась на уровне 9 тысяч рублей. Затраты на проживание также немного снизились, средняя цена за ночь опустилась с 19 тысяч до 18,5 тысячи рублей.

Компании ищут выгодные предложения и стараются не переплачивать. Сэкономленные средства позволяют увеличить срок пребывания специалистов в Северной столице.

Как и прежде, большая часть участников приезжает на форум из Москвы - на столицу приходится более половины всех поездок. Также много деловых путешественников прибывает из Новокузнецка и Белгорода.