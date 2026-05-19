15-летний подросток поджег подстанцию на ж/д станции Ручьи

Мальчик совершил по указанию неизвестного куратора через мессенджер.

Подростка задержали в Петербурге за поджог трансформаторную подстанцию. Преступление произошло на железнодорожной станции Ручьи в Калининском районе, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

- Юноше 15 лет, он является местным жителем. Для поджога он использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, - уточнили в транспортной полиции.

В операции по задержанию участвовали сотрудники управления на транспорте МВД, ФСБ и ОМОН Балтика. Выяснилось, что противоправное деяние мальчик совершил по указанию неизвестного куратора через мессенджер.

Следователь возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

