Мужчина делал это добровольно, по собственному желанию.

Мужчину, подозреваемого в финансировании экстремизма, задержали в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что задержанный переводил деньги американской некоммерческой организации. Деятельность этой организации направлена против безопасности России.

Видео: УФСБ РФ по СПб и ЛО Задержание петербуржца за финансирование экстремиской организации

- Мужчина делал это добровольно, по собственному желанию, никто его к этому не принуждал. Он понимал, кому и зачем переводит средства, но продолжал это делать, - уточняется в сообщении.

Следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Правоохранители продолжают проводить комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Все обстоятельства преступления выясняются.