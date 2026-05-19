Пулково возобновил отправку рейсов днем 19 мая

Пулково возобновил отправку рейсов, но режим воздушной опасности пока не сняли.

Пулково вновь отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 12:41 19 мая. Напомним, с утра вторника в небе над Ленобластью и Петербургом объявлена воздушная опасность. Пока что силы ПВО сбили один украинский беспилотник, о чем отчитался губернатор Александр Дрозденко. С 11 часов утра работу Пулково ограничили: был запрещен прием и вылет рейсов. Однако после полудня запрет смягчили.

- Аэропорт вновь обслуживает рейсы на вылет. Однако прием воздушных судов временно ограничен. Меры приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Кстати, из-за атак БПЛА в город не может приземлиться самолет из Турции с девочкой «с маской Бэтмена» на борту. Она вместе с родителями летит из США в Северную столицу России на новую операцию на лице.

Вдобавок в Петербурге и Ленобласти ограничили работу мобильного Интернета, в основном, работают только сайты из белого списка Минцифры, где, к слову, есть «Комсомольская правда».

UPD: А спустя полчаса, в 13:14, закрылся в третий раз за сутки.