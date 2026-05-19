Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды19 мая 2026 10:30

Певица Линда впервые высказалась после допроса

Артистка не стала упоминать конфликт с продюсером Максимом Фадеевым
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Певица Линда обратилась к поклонникам после допроса силовиков.

Певица Линда обратилась к поклонникам после допроса силовиков.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Линда впервые вышла на связь после допроса силовиков по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, претензии к команде артистки есть у ее бывшего продюсера Максима Фадеева. По версии следствия, они могли присвоить себе права на несколько композиций. Впрочем, отправлять под домашний арест или тем более в СИЗО Линду не стали – ее отпустили после допроса следователя. Вскоре после этого певица вернулась в соцсети и поблагодарила поклонников за поддержку.

- Певица сообщила, что ее команда делает все возможное, чтобы запланированные в нескольких городах России концерты состоялись. Она подчеркнула, что музыка остается для нее и ее поклонников источником силы, особенно в непростое время, - пишет «Петербург2».

Тем временем концертного директора Линды Михаила Кувшинова все же арестовали. Ему вменяют такую же статью. Самой Линде вручили подписку о невыезде, она находится в статусе подозреваемой. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.