Певица Линда впервые высказалась после допроса

Певица Линда впервые вышла на связь после допроса силовиков по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, претензии к команде артистки есть у ее бывшего продюсера Максима Фадеева. По версии следствия, они могли присвоить себе права на несколько композиций. Впрочем, отправлять под домашний арест или тем более в СИЗО Линду не стали – ее отпустили после допроса следователя. Вскоре после этого певица вернулась в соцсети и поблагодарила поклонников за поддержку.

- Певица сообщила, что ее команда делает все возможное, чтобы запланированные в нескольких городах России концерты состоялись. Она подчеркнула, что музыка остается для нее и ее поклонников источником силы, особенно в непростое время, - пишет «Петербург2».

Тем временем концертного директора Линды Михаила Кувшинова все же арестовали. Ему вменяют такую же статью. Самой Линде вручили подписку о невыезде, она находится в статусе подозреваемой. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.