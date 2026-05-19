Защищать лапы от горячего асфальта и брать на прогулку поилку: Как помочь собакам пережить жару

Для прогулок выбирайте раннее утро или поздний вечер. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - воздух прогреется до +30 градусов. Такая жара - серьезное испытание для собак, ведь перегрев у них наступает в 5-10 раз быстрее, чем у человека, потому что хвостатые почти не потеют. Потовые железы у них есть только на подушечках лап и на носу. От жары собаки спасаются учащенным дыханием и слюнотечением.

- Главная опасность - закрытые машины. Оставлять любимца в автомобиле даже на пять минут опасно для жизни. На солнце в салоне за 10 минут температура может подняться до +50-60 градусов, - напоминает Piter.TV.

Для прогулок выбирайте раннее утро (до 8-11 часов) или поздний вечер (после 20-21 часа). Даже в тени асфальт нагревается до 60-70 градусов и обжигает лапы, поэтому лучше гулять по траве и грунтовым дорожкам. Можно купить специальные летние ботинки или защитный воск для подушечек.

Некоторым породам помогут охлаждающие жилеты. Они работают за счет испарения и гелевых вставок, которые кладут в карманы на груди. Цены стартуют от 1700 рублей.

Не надевайте глухой намордник из пластика или кожи без отверстий, так как он не дает высунуть язык и мешает дышать. Используйте только «намордник-корзинку». Не забывайте про воду и берите на прогулку поилку-кормушку.