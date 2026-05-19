Булыкин похвалил работу Гусева в «Динамо»

Булыкин оценил работу Гусева на посту главного тренера "Динамо".

Дмитрий Булыкин положительно отозвался о работе Ролана Гусева в московском «Динамо», которое заняло 7 место по итогам 30 туров РПЛ. По словам бывшего футболиста сборной России, наставник бело-голубых вдохнул в них новую жизнь. Напомним, Гусев в итоге набрал больше очков, чем Валерий Карпин, однако команда вылетела из розыгрыша Кубка России и не смогла побороться за медали РПЛ. Зато динамовцы обыграли «Краснодар» в чемпионате и позволили «Зениту» опередить «быков» и выиграть золотые медали.

- «Динамо» провалило начало чемпионата, чуть ли не стояли на вылет из турнира, но Гусев вдохнул в команду новую жизнь. Они дошли до финала Кубка России, хорошо себя проявили, но этого не хватило для выполнения результатов. Слишком много было упущено в начале сезона. В остальном динамовцы очень хороши по составу и могут в будущем биться за самые высокие места в РПЛ, - цитируют Дмитрия Булыкина в NEWS.ru.

