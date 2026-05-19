Десять садов и скверов в Петербурге получили названия

Сразу несколько зеленых зон в Калининском районе получили имена в честь старинного курорта «Полюстровские воды». Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Петербурга подписал постановление о присвоении имен безымянным зеленым зонам города. Решения приняла Топонимическая комиссия еще в ноябре прошлого года.

В Центральном районе появился Сад Владимира Маяковского. Он находится на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, где стоит памятник поэту. Там же, на Смольном проспекте, теперь есть Ливенский сквер. Его назвали в честь княжны Елены Ливен, которая руководила Смольным институтом.

- В Адмиралтейском районе у дома 18 по Рузовской улице теперь Мирониевский сквер. Имя ему дала несохранившаяся церковь Святого Мирония - ее фундамент до сих пор находится на территории сквера, - сообщила пресс-служба Смольного.

Сразу несколько зеленых зон в Калининском районе получили имена в честь старинного курорта «Полюстровские воды». Сквер между Пискаревским проспектом и Ключевой улицей назвали сквером Полюстровские Воды. А два других сквера от Ключевой улицы до Пискаревского стали двумя участками Тепловодской аллеи. Раньше там проходил Тепловодский канал, который потом засыпали.

На шоссе Революции появился Свято-Георгиевский сад. Рядом когда-то находились храм Святого Георгия и Георгиевские ворота Охтинского порохового завода. В Невском районе бульвар между Рыбацким проспектом и Невой назвали парком Рыбачья Слобода- так в 18 веке называлось первое поселение на месте нынешнего Рыбацкого.

В поселке Тярлево сквер между домами на Круговой улице стал Глазовским в честь исторической деревни Глазово. В поселке Комарово появился сквер Полярников, где жили участники арктических экспедиций. А в Сестрорецке, у дома 261а по Приморскому шоссе, теперь есть сквер Чернобыльцев.