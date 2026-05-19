Смольный намерен отсудить у частника здания бывшей пивоварни «Новая Бавария»

Петроградский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск Комитета по госконтролю (КГИОП) в отношении собственника Сергея Кузнецова. Чиновники требуют изъять у него объект культурного наследия - здание «Солодовни пивоваренного завода „Новая Бавария“» на Петровском проспекте.

- Постройка появилась в 1911-1912 годах. Она имеет региональное значение, то есть охраняется государством. Кузнецов стал владельцем в 2021 году. С тех пор, как утверждает КГИОП, состояние здания сильно ухудшилось, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ведомство ссылается на акты осмотров и экспертизы за 2016, 2022 и 2025 годы. Для сравнения: в 1999 году дефекты были незначительными. Сейчас же, по мнению комитета, здание находится в критическом состоянии. Хозяин не делал ничего, чтобы сохранить памятник, и это привело к разрушению.

Суд уже назначил предварительное заседание. Если иск удовлетворят, «Солодовню» изымут у Кузнецова. Такая мера предусмотрена законом для объектов культурного наследия, которые собственники не берегут.