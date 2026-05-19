Житель Кузбасса три года насиловал племянниц

В Кузбассе осужден житель Прокопьевска за преступления на сексуальной почве. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, мужчина насиловал двух детей три года.

- Согласно материалам дела, в период с осени 2021 года по декабрь 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих внучатых племянниц, - сообщили в суде.

На момент начала преступных эпизодов, девочкам было 7 и 5 лет. Прокопьевский городской суд Кемеровской области приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. В пользу каждой из пострадавших взыскано по 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.