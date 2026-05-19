Неизвестный убивает щенков в Кемерове

Жители столицы Кузбасса обеспокоены несколькими случаями убийства щенков. Как сообщает издание VSE42.Ru, местный житель рассказал журналистам о массовом убийстве щенков в районе ФПК. По его словам, 13 мая волонтер пришла проведать собачье семейство около теплотрассы и увидела страшное.

- Накануне женщина соорудила укрытие для щенков, которые недавно стали выходить к людям в поиске помощи. Но перед ней предстала ужасная картина – 7 из 9 щенков были жестоко убиты, – сказал собеседник.

Два щенка оказались живы, их девушка увезла в ветеринарную клинику. На следующий день активистка, приехавшая кормить взрослых собак, обнаружила еще пять убитых щенков. Кто-то принес их туда и сложил.

- Их убивали, похоже, с особой жестокостью, а потом аккуратно в ряд выкладывали. У двух щенков не было голов, – рассказала сайту VSE42.Ru кемеровчанка.

Волонтер опасается, что на ФПК завелся маньяк, и надеется предать истории максимальную огласку. Женщина указала, что полиция приняла заявление и осмотрела место происшествия. Идут поиски свидетелей.