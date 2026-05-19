Экономист Белоусов: Доходы россиян вырастут за счет снижения прибыли компаний

Рост доходов россиян продолжится, говорят экономисты.

Россиян ждет рост доходов в ближайшие три с половиной года, и деньги на это дадут работодатели, которым придется повышать зарплаты даже в ущерб своей прибыли. Таким мнением с URA.RU поделился экономист Дмитрий Белоусов.

- Волей-неволей придется повышать даже не зарплаты, а в целом выплаты в отстающих отраслях, чтобы люди не ушли с предприятий. Работодатель должен быть конкурентным, - объясняет Белоусов.

По словам эксперта, по мере ускорения роста ВВП будут расти и доходы компаний, но значительную их часть придется направить на оплату труда. При этом Минэкономразвития ожидает рост доходов населения в этом году на 0,8%, а в следующие три года на 2,1–2,7% ежегодно. ВВП России в 2026 году увеличится на 0,4%, а в 2027–2029 годах на 1,4%, 1,9% и 2,4% соответственно.