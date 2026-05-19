Открытие запланировано на 1 сентября 2026 года. Фото: gov.spb.ru

Новая школа с морской тематикой открылась в Гавани на Васильевском острове. Петербург оформил право собственности на новый корпус школы №708 «Открытие». Четвертое по счету здание школы расположено на бульваре Александра Грина в активно развивающемся микрорайоне Гавань. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Корпус площадью более десяти тысяч квадратных метров рассчитан на 400 учащихся. Школа «Алые Паруса» названа в честь произведения Александра Грина и морской тематики, которая отражена в архитектуре здания, - уточнили в пресс-службе.

Внутри корпуса оборудованы два бассейна и просторный актовый зал. На пришкольной территории расположили футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола с судейской вышкой, а также тренажерная зона. Для обучения правилам дорожного движения предусмотрен автогородок.

Особое внимание в школе уделили раннему знакомству детей с наукой. Рядом с корпусом установлен игровой тренажер «Теллурий», который демонстрирует движение Земли и Луны. На территории также есть плавучий маяк и научная площадка для практических опытов.

Открытие нового корпуса запланировано на 1 сентября 2026 года.