Публицист Шахназаров поддержал критику Меньшикова в адрес «Гамлета» с Юрой Борисовым

Юра Борисов оказался в центре театрального скандала.

В России продолжается бурная дискуссия вокруг постановки «Гамлета» в МХТ имени Чехова, главную роль в которой исполнил популярный актер Юра Борисов. Спектакль подвергся жесткой критике со стороны театральных мэтров. В частности жестко по постановке прошелся Олег Меньшиков.

Писатель и публицист Михаил Шахназаров в беседе с изданием «Абзац» похвалил Меньшикова за харизму и здравый смысл после его критики в адрес нового «Гамлета». Ранее Меньшиков назвал постановку театральной катастрофой.

- И «Гоголь-центр», и МХТ – это инструменты глобалистов, которые финансируются нашим государством. По поводу Олега Меньшикова: вот что значит большой актер. Он произносил этот монолог, абсолютно не актерствуя. Какая у человека харизма! Впитываешь каждое сказанное слово. Говорит он умные вещи, – отметил Шахназаров.

Публицист опасается, что скоро в российских театрах начнут «насаждать богомоловщину». Отметим, Меньшикова в его критике спектакля с Юрой Борисовым поддержала и театральный критик Эмилия Деменцова.