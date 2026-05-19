Съезды на развязке КАД с Московским шоссе открыли после ремонта

Строители трудились круглосуточно, в две смены.

На транспортной развязке Кольцевой автодороги с Московским шоссе в Петербурге завершили ремонт. Утром 19 мая сняли все ограничения движения на съездах. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Работы шли на 65-м километре КАД. Специалисты заменили деформационный шов. Эта деталь отвечает за то, чтобы дорога не разрушалась от нагрузок и перепадов температуры. Старую конструкцию демонтировали, установили новую и восстановили покрытие, - уточняется в сообщении.

После ремонта убрали временные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Теперь съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД работают в обычном режиме.

Строители трудились круглосуточно, в две смены. Изначально ремонт планировали закончить 20 мая, но подрядчик справился раньше. Ограничения действовали с 1 мая. На это время съезды номер 9 и 12 полностью перекрывали. По остальным направлениям движение не прекращалось.