Зебры, харзы и пингвины готовятся стать родителями в нижегородском зоопарке

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» скоро ждут прибавление. Зебры, харзы, пингвины готовятся стать родителями. Как пишет НИА «Нижний Новгород», самка пингвина начала высиживать яйца. Однако пока специалисты не могут определить, оплодотворены ли они. Оказалось, для этой пингвинихи эти яйца – первые за жизнь.

Тем временем японские журавли Футо и Иваки уже порадовали гостей: у них родились два птенчика. Также работают над демографией зверинца и лемуры: у них появились на свет сразу пять детенышей, сейчас они не отходят от матери и держатся у нее на спине. Пол малышни определят позже.

- Особым событием для зоопарка стало рождение еще одного трубкозуба. В 2025 году в «Лимпопо» на свет появилась малышка Хиба, а в этом – у нее родился брат или сестра. Пока что кроху выкармливают сотрудники, пол тоже установят позднее, - рассказывают в издании.