Кабриолет перевернул «Газель» в ДТП в Петроградском районе

Кабриолет влетел в «Газель» и перевернул ее на бок на Малом проспекте Петроградской стороны у дома №71. По информации от очевидцев, все случилось в районе 15:00. За рулем кабриолета якобы сидела девушка. «Газель» в итоге пришлось ставить на колеса силами рабочих на эвакуаторщике. Корреспондент «КП-Петербург» был на месте происшествия, однако элитную иномарку оттуда уже увезли.

- «Газель» погрузили на эвакуатор следом. Повреждения серьезные, машины не заводилась, - передает журналист «КП-Петербург» с места событий. – Этот перекресток не регулируется светофорами. Возможно, участники движения не разобрались, у кого главная дорога. Других последствий ДТП вроде стекла или искореженных фрагментов авто на месте не наблюдается.

Официальной информации о ДТП пока что не было, как и сведений о состоянии здоровья пострадавших.