Крупную партию картофеля не пустили в Петербург. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

302 тонны египетского картофеля не пустили в Петербург из-за бурой гнили. В Большом морском порту специалисты при проверке партии картофеля обнаружили карантинный объект. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Сотрудники ведомства провели лабораторные исследования, которые подтвердили наличие карантинного патогена - возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля (Ralstonia solanacearum).

- Бурая бактериальная гниль - это опасное заболевание, вызываемое бактерией Ralstonia solanacearum. Этот патоген поражает более 450 видов растений, включая представителей семейства пасленовых (картофель, томаты, перцы, баклажаны и табак). Бактерии проникают в сосудистую систему растений, что приводит к их увяданию и гибели, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ввоз партии картофеля на территорию России был запрещен.