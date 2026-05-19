ИИ поможет победить борщевик в Нижегородской области

В Нижегородской области для борьбы с борщевиком планируют использовать искусственный интеллект. Соглашение об этом подписали региональный Минсельхоз с компанией-партнером, сообщает НИА «Нижний Новгород».

- Борщевик остается одной из самых проблемных культур для региона. Для повышения эффективности борьбы нам нужны объективные данные о распространении растения. Внедрение нейросетей позволит систематизировать информацию, отслеживать динамику и выстроить более продуктивную стратегию работы, - объяснил глава минсельхоза Николай Денисов.

Уничтожение борщевика ведется в регионе регулярно. В 2025 году за счет областного бюджета обработали 700 гектаров в 19 муниципалитетах. В 2026 году планируют обработать уже 1,2 тысячи гектаров. Работы уже начались. За неделю обработали более 118 гектаров в шести округах области.