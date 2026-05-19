Волки спасаются от палящего солнца в тени.

9 мая Петербург встретил аномальную жару. Неожиданные +30 градусов тепла буквально заставили Северную столицу плавиться. Досталось и обитателям Ленинградского зоопарка. Даже самые стойкие хищники – волки, - которые обычно вызывают трепет своим грозным видом, оказались бессильны перед палящим солнцем.

- Волки снизили свою активность. Вместо того чтобы охотиться, они ищут тень и стараются переждать самый знойный период дня, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Сотрудники зоопарка отметили, что даже самые суровые хищники страдают от жары.

В Ленинградском зоопарке показали, как волки спасаются от аномальной жары

Важно помнить, что жара может быть опасной не только для людей, но и для животных. Поэтому сотрудники зоопарков принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить комфорт обитателям и помочь им пережить жаркие дни.

Напомним, что уже скоро Ленинградский зоопарк перейдет на летний режим работы.