Берег Сидоровского канала в Ломоносове освободят от забора и ворот

В Ломоносове долгое время берег Сидоровского канала был закрыт для всех. Теперь суд поставил точку в этой истории и обязал арендатора открыть доступ к воде.

Житель Ломоносова пошел в суд, чтобы вернуть горожанам доступ к воде. Выяснилось, что арендатор участка – компания по предоставлению услуг в области информационных технологий – полностью перекрыла берег канала. Путь к воде закрывали забор, ворота и даже строение на причале. Сверху все было обмотано колючей проволокой. Люди не могли ни к воде подойти, ни порыбачить, ни причалить лодку.

История дошла до Петродворцового районного суда. В Объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали, на что обратили внимание:

– Из отчета Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности следует, что арендатор не соблюдал условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования.

В итоге суд обязал арендатора в течение тридцати дней после вступления решения в силу освободить береговую полосу. Забор и откатные ворота должны быть демонтированы, чтобы неограниченный круг лиц снова мог спокойно пользоваться берегом.