На благоустройство двух скверов в Приморском районе выделят более 142 млн рублей

В Приморском районе Петербурга планируется благоустройство двух зеленых зон. На портале госзакупок появилась заявка на проведение работ, общая стоимость которых составит 142,4 миллиона рублей. Благоустройство коснется безымянного сквера, расположенного между улицей Савушкина и Приморским проспектом, а также территории рядом с Дацаном Гунзэчойнэй.

- Администрация Приморского района выступает заказчиком работ, - сказано в карточке госзакупки.

18 мая был определен подрядчик, который выполнит благоустройство. Его имя не разглашается, но известно, что он стал единственным участником конкурса и предложил максимальную стоимость за свои услуги.

Завершение всех работ запланировано до 28 июня 2027 года. Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета Санкт-Петербурга. Из общей суммы в 142,4 миллиона рублей 68,4 миллиона планируется потратить в 2026 году.