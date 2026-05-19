Анастасия Волочкова нарушила запрет врача и вернулась к танцам

Анастасия Волочкова снова пошла против своих лечащих врачей. По словам балерины, она вернулась к танцам раньше срока, который ей обозначили медики. Напомним, ранее светскую львицу планово прооперировали, ей заменили тазобедренный сустав. После этого врачи настрого запретили ей надевать пуанты и танцевать на сцене. Но кто удержит Волочкову? Вот и она считает так же.

- Ну как я проживу без танца и репетиций? Я нарушила предписания врачей. Меня попросили на протяжении трех месяцев ограничиться простыми упражнениями и ждать, пока все заживет, но танцевальные номера сами себя не сделают, - разоткровенничалась балерина в интервью с Общественной Службой Новостей.

Впрочем, уже совсем скоро Анастасия полетит на отдых на Мальдивы. Она заявила, что не реагирует на критику и продолжает пахать, даже если это может негативно сказаться на состоянии ее здоровья. А премьера нового шоу балерины состоится совсем скоро.